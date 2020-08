De Kardashians van de smart

In het kort

“Hij is wellicht collateral damage van de maatregelen in verband met corona. Dat hij bij 37 graden in een betonnen stad waar het lommerrijke groen vergeten werd ook nog met een mondmasker moest rondlopen, heeft geen goed gedaan aan zijn erfelijke belasting met een zwak hart. Groot hart ook.”

Afgelopen maandag stierf Sam op zijn boot als gevolg van orgaanfalen. Daarmee verloor Chris Van Camp twee zielsverwanten, “quasi de laatste getuigen dat ik ooit jong was”, op één week tijd.

In haar wekelijkse zomercolumn bedenkt ze welke lessen ze hieruit moet trekken.