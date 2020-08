Forse toename meldingen huiselijk geweld tijdens coronacrisis

In het kort

De lockdown zorgde voor meer meldingen van huiselijk geweld, zowel verbaal, fysiek als psychisch, ook ten aanzien van kinderen. Het tij is bovendien nog niet gekeerd. Verschillende organisaties blijven aan de alarmbel trekken. “Het is moeilijk om op dit moment de juiste hulp bij de gezinnen te krijgen”, zegt Tim Stroobants van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.

Stroobants kijkt uit naar structurele oplossingen. Ook voor de coronacrisis waren er immers al heel wat uitdagingen. “De wachtlijsten voor hulp zijn lang. Er is een tekort aan plaatsen in de hulpverlening, een tekort aan begeleiding, een tekort aan personeel in de sector. Al die tekorten zijn nu nog zichtbaarder geworden”, klinkt het.