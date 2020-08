Ode aan die ene niet-corona dode

In het kort

‘Wel, ik hoop dat gij moet meemaken dat iemand van uw vrienden op zijn buik op intensieve komt te liggen en doodgaat van corona!’ Telkens wanneer ik in het zog van vele niet geïnstitutionaliseerde doch respectabele wetenschappers de huidige maatregelen in twijfel durf te trekken, krijg ik zulke verwensingen naar het hoofd. Het erge aan zo’n zinnetje vind ik het gebruik van het woord ‘hoop’.

Er is alleen nog hoop op doem en dystopie, alle andere hoop, die ik mij niet laat ontnemen, wordt weggezet als ijdele hoop, als gevaarlijk optimisme dat mij tot een corona-negationist maakt. Maandag is een hartsvriend van mij overleden, niet aan corona. Maar ik hoop dat de pijn en het instant gemis dat mij trof toch enige voldoening kan bieden aan de bloeddorstigen.

Hoe te leven als alle spontaniteit is verdreven? In haar wekelijkse zomercolumn buigt Chris Van Camp zich over deze vraag, en houdt ze week na week goedbedoelde opgedrongen idealen tegen het licht.