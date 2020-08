Explosie in Beiroet was uitzonderlijk, wat eraan voorafging niet

In het kort

Hoewel er nog veel vragen zijn over de echte oorzaak van de explosie in Beiroet, is één ding duidelijk: deze tragedie laat zien wat voor een catastrofe een gebrek aan veiligheid in de haven kan veroorzaken.

De ramp zelf was uitzonderlijk, maar de gebeurtenissen die eraan voorafgingen waren dat niet. Gevaarlijk materiaal wordt dagelijks over de wereldzeeën verscheept. Het wordt vaak onzorgvuldig behandeld of illegaal verhandeld. Daardoor worden verlaten containers met gevaarlijke stoffen regelmatig in havens aangetroffen.