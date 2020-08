Waar is de laatste krant die niemand maakte?

In het kort

Wanneer De Morgen in 1989 het geld van de reddingsactie 1.000 voor 100.000 heeft opgesoupeerd, wordt de krant opgekocht door de nv Hoste. Twee jaar later zal een piepjonge Christian Van Thillo er alles aan doen om van de krant af te raken, maar de laatste krant die toen in de maak was, werd nooit gedrukt. Of wel?

De Morgen leek in 1992 nog een vogel voor de kat. In 1994 krijgt Yves Desmet als hoofdredacteur wél geld van Christian Van Thillo om een krant te maken ‘voor een nieuwe, paarse generatie’.

Dit is de vijfde aflevering van een zesdelige zomerreeks waarin Karl van den Broeck vertelt hoe Christian Van Thillo van De Persgroep (nu DPG Media) een uitgekiende sluipmoord pleegde op De Morgen, op dat moment de belangrijkste onafhankelijke progressieve stem van Vlaanderen.