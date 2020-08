‘Dit virus discrimineert wel’

In het kort

‘Men zegt weleens dat dit virus niet discrimineert, dat het een democratisch virus is. Ik denk het niet. Er zijn mensen die het zich kunnen veroorloven om in zelfisolatie te gaan en te telewerken. Iemand die in een magazijn werkt of aangewezen is op het openbaar vervoer, is minder beschermd.’ Dat zegt de Kroatische filosoof Srećko Horvat in een gesprek met Apache-hoofdredacteur Karl van den Broeck voor BOZAR.

Srećko Horvat is een nieuwe stem in de nieuw-linkse beweging DiEM25 (Democracy in Europe Movement) en geeft wereldwijd lezingen en bezoekt vluchtelingenkampen en manifestaties.

Vorig jaar verscheen van hem een opmerkelijk non-fictie boek genaamd ‘Poetry from the Future – Why a Global Liberation Movement Is Our Civilisation’s Last Chance’. Volgens Horvat is oëzie onze toekomst, en hebben we nood aan hoop zonder optimisme.