‘Achterstand uitgestelde zorg uit eerste golf nog niet ingehaald’

In het kort

Heel wat medische zorg werd uitgesteld tijdens en ook in de nasleep van de eerste coronagolf. In een enquête van het Vlaams Patiëntenplatform gaf bijna acht op de tien van de respondenten aan dat de zorg in het ziekenhuis werd uitgesteld.

Marc Moens, voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) vreest voor een gelijkaardige trend tijdens de tweede golf. “Ik denk dat we nu toch minder streng zullen moeten zijn en chronische patiënten wel degelijk op consultatie moeten laten komen.”

Dat de tweede golf er vroeger lijkt te komen dan verwacht zorgt voor een bijkomend probleem. “We zitten nog met veel zorg die uitgesteld werd van maart tot en met juni. Die achterstand is natuurlijk nog niet ingehaald. Het wordt dus moeilijk te organiseren”, zegt Moens.