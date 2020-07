Volgebouwd Vlaanderen

Elke dag krimpt de open ruimte in Vlaanderen met gemiddeld 6 à 7 hectare. Volgens Statistiek Vlaanderen was begin 2019 zeker 3.877 km² of 28,5% van de totale oppervlakte van het Vlaams Gewest bebouwd.

De kleine Vlaams-Brabantse faciliteitengemeente Drogenbos spant de kroon met 86% bebouwde oppervlakte. In 39 gemeenten is meer dan de helft van de oppervlakte bebouwd, geven cijfers van Statbel aan.

Niet in elke Vlaamse gemeente schiet nog zo weinig open ruimte over. In de Westhoek, het Meetjesland en het zuiden van Limburg ligt de bebouwingsgraad veel lager.