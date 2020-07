Minister Crevits en SERV zien rol voor coöperaties in relance

In het kort

Coöperaties kunnen voor minister van sociale economie Hilde Crevits (CD&V) mee het hoofd bieden aan de economische en maatschappelijke problemen die de coronacrisis veroorzaakt. Expertisecentrum voor coöperaties Febecoop is verheugd over de toenadering en hoopt dat de regering de dynamiek in de sector na een moeilijke periode weer volop zal aanwakkeren.