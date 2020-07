Geen nood aan nieuw asbeststort: voldoende capaciteit en verwerken kan

In het kort

In het Oost-Vlaamse Balegem rijst protest tegen de komst van een nieuw asbeststort. Er is op de vijf bestaande stortplaatsen nochtans capaciteit zat voor de komende jaren. In tegenstelling tot onze buurlanden, zijn er evenwel geen proefprojecten rond asbestverwerking in ons land. Het Vlaams beleid is afwachtend, terwijl in Nederlands verwerkingsfabrieken opschalen en zelfs een stortverbod in zicht komt.