Ondertussen in de Wetstraat: de lockdown van De Wever en Magnette

In het kort

20 en 21 juli leken wel de dagen van de hoop. Koning Filip droeg Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) op om een regering op de been te brengen, Charles Michel sleepte een akkoord uit de brand over een Europees relanceplan en de eerste testen op een nieuw coronavirus waren positief. Amper een week later balanceert het land op de rand van een nieuwe lockdown. De druk op de onderhandelaars neemt toe, ook al hebben ze weinig te winnen.

De nieuwe fase in de coronacrisis – de beruchte tweede golf – leidt nog niet tot een nieuwe lockdown in het land, maar wel één in de achterkamertjes van de Wetstraat. Magnette en De Wever hebben geen andere keuze dan zich op te sluiten en de sleutel weg te gooien tot er een akkoord is. Als de onderhandelingen opnieuw mislukken, zal de schade niet te overzien zijn.