De uitgestoken hand is niet meer

In het kort

In heel de poel van Covid-19 gerelateerde berichten die ons leren dat we asociale etters zijn als we nog maar durven twijfelen aan de aanpak van deze aanslepende crisis, is er één krantenartikel dat mij niet loslaat. Eén klein stukje, verdwaald tussen de faits divers, dat de doemdenker in mij wist te activeren: ‘Tijdelijk verbod op uithuiszetting loopt af, maandag 17 juli worden 1.000 gezinnen op straat gezet.’

De periode van de opschorting van de uitvoering van uithuiszettingen liep van 21 maart 2020 tot en met 17 juli 2020 en werd – hoewel dat kon – niet verlengd. En dat op een moment dat men de tweede coronagolf over ons afroept.

Hoe te leven als alle spontaniteit is verdreven? In haar wekelijkse zomercolumn buigt Chris Van Camp zich over deze vraag, en houdt ze week na week goedbedoelde opgedrongen idealen tegen het licht.