Hoe Fernand Huts in alle discretie zijn eigen wijk mag bouwen

In het kort

In de Antwerpse wijk rond de Duboisstraat, grenzend aan het Park Spoor Noord, koopt en verbouwt Fernand Huts in alle stilte, maar op grote schaal huizen om er huurappartementen van te maken. Intussen bezit de havenbaas een honderdtal panden, verspreid over een handvol straten.

De voortschrijdende ‘verappartementisering’ van de wijk in Antwerpen-Noord botst met het Antwerps bestuursakkoord en met recente beleidsbeslissingen. Toch levert het college de ene bouwvergunning na de andere af. In een aantal concrete dossiers springt het college bijzonder creatief om met de eigen regelgeving.

Kers op de taart in het nieuwe ‘Hutskwartier’ wordt het Cobra-museum. Daarvoor kreeg de havenbaas, tegen het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar in, een vergunning van het Antwerps college.