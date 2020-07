Corona en de triomf van de symboolpolitiek

In het kort

Terwijl er zich in de verte een economische ramp voltrekt wordt in Amerikaanse media een nieuwe reeks cultuuroorlogen uitgevochten, ditmaal over de zogenaamde ‘afrekencultuur’ (cancel culture). Meer dan een nevenattractie wijzen de debatten vooral op de effecten die de crisis op hoogopgeleiden heeft: het toenemende belang van symboolpolitiek is omgekeerd evenredig met de plaatsen op een krappe arbeidsmarkt.