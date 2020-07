Klimaatopwarming in België

Om de klimaatopwarming in één opslag duidelijk te maken, zet de site Show Your Stripes de gemiddelde jaartemperatuur tijdens de afgelopen honderd jaar op een rijtje. Dat levert voor elk land een soort barcode op die toont hoe de gemiddelde temperatuur er de voorbije eeuw wijzigde.

Negatieve afwijkingen van de gemiddelde temperatuur kleuren blauw. Hogere temperaturen krijgen een rode tint mee. Hoe intenser de kleur, hoe hoger de afwijking tegenover het gemiddelde.

De website gebruikt daarvoor data die worden aangereikt door Berkeley Earth, een website die zich tot doel stelt om op basis van onafhankelijke, wetenschappelijk gevalideerde informatie het probleem van de klimaatopwarming en van toenemende luchtverontreiniging aan te kaarten.

Zoals dat ook voor de meeste andere landen het geval is, toont de Belgische barcode hoe de klimaatopwarming de voorbije drie decennia in ons land in crescendo gaat.

Voor sommige landen, regio’s of steden is de barcode iets langer omdat er betrouwbare temperatuurmetingen voorhanden zijn die verder teruggaan in de tijd.

De makers van de site kiezen er bewust voor om geen cijfers te gebruiken. Door het beeld zo sprekend en eenvoudig mogelijk te houden, hopen ze dat mensen het gebruiken als breekijzer om het debat op gang te brengen. Voor gedetailleerde informatie en duiding bij de cijfers verwijzen ze naar gespecialiseerde sites zoals Berkeley Earth, maar ook tal van andere.

In tegenstelling tot wat klimaatontkenners graag laten uitschijnen, bestaat er een brede wetenschappelijke consensus over zowel de stijging van de temperatuur op aarde als over de rol die broeikasgassen daarin spelen.

In Parijs sprak de internationale gemeenschap, tijdens een conferentie in 2015, af om de temperatuurstijging tegen 2100 tot 1,5 °C te beperken door de uitstoot van broeikasgassen drastisch te beperken.

Een rapport dat het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 2018 maakte schetst de impact en de dramatische gevolgen van een opwarming die boven de 1,5 °C zou uitkomen.