Forse stijging houtkap in Europese bossen

In het kort

Onderzoekers van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie rapporteren in het tijdschrift Nature dat er tussen 2016 en 2018 fors meer hout werd gekapt in Europese bossen dan tussen 2011 en 2015. De totale gekapte oppervlakte nam toe met 49% en de geoogste hoeveelheid hout (gemeten in ton per hectare) nam zelfs met 69% toe.

Vooral in de Scandinavische en de Baltische staten, maar ook in Spanje en Portugal werd veel hout gekapt. Dat blijkt uit een analyse van satellietbeelden.

De toegenomen vraag naar hout vanuit onder meer de bio-economie en voor het opwekken van bio-energie is wellicht de belangrijkste oorzaak.

Volgens klimaatonderzoeker Sebastiaan Luyssaert moeten de cijfers beleidmakers wakkerschudden. In 2050 moet Europa immers klimaatneutraal zijn.