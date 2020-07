Geen gratie meer voor zondaars nu we zelf god spelen

In het kort

Progressieve denkers van gisteren trekken vandaag massaal een soort ethisch groepsuniform aan en paraderen daarmee trots op het veld van de social media. Al die in het rondspattende goedheid doet ongewild veel kwaad.

Hoe te leven als alle spontaniteit is verdreven? In haar wekelijkse zomercolumn buigt Chris Van Camp zich over deze vraag, en houdt ze week na week goedbedoelde opgedrongen idealen tegen het licht.