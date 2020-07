De bombrieven van Betty

In het kort

In de aanloop naar de oprichting van de staat Israël in 1948 kreeg ook België te maken met de uitlopers van een terreurcampagne die de Stern Gang voerde tegen Groot-Brittannië. De Britten bestuurden toen namens de Verenigde Naties het mandaatgebied Palestina. Stern was de kleinste en gevaarlijkste van de zionistische terroristische organisaties.

Betty Knouth probeerde bombrieven via Frankrijk naar België te smokkelen, maar werd samen met een handlanger gearresteerd. “Of ik bombrieven heb verstuurd? Helaas kreeg de Belgische politie me te pakken vooraleer ik hiervoor de kans kreeg. Bombrieven zijn het handelsmerk van de Stern Gang, weet je. Belgische experten zeiden dat ze dodelijk waren. Het spijt me dat geen enkele ervan bij hun bestemmeling is terechtgekomen”, zei ze daar later over.

Journalist Georges Timmerman verzamelde 45 jaar lang persknipsels, rapporten, nota’s, processen-verbaal en andere documenten. Hij duikt in zijn archief en serveert vergeten, verwaarloosde, verloren én nieuwe verhalen, zonder directe aanleiding en zonder link met de actualiteit. Noem het een vorm van journalistieke archeologie, een genre dat zich situeert in het niemandsland tussen berichtgeving en geschiedschrijving.