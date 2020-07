Belgische pogingen om kinderen IS-strijders te repatriëren mislukt

In het kort

De Belgische regering heeft dit jaar tot tweemaal toe geprobeerd om alle Belgische kinderen van IS-strijders te repatriëren naar België. Zonder hun moeders. Daarvoor werd Child Focus ingeschakeld. De organisatie contacteerde een aantal Belgische moeders in Syrië via WhatsApp met de vraag of ze bereid waren toestemming te geven om enkel hun kinderen te laten repatriëren. De Belgische moeders gingen niet in op het voorstel.

De FOD Buitenlandse Zaken wil geen commentaar geven op de mislukte pogingen.