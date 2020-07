Nevenwerkingen van het nieuwe keurslijf

In het kort

Ik heb me die stroom van berichtgeving over onze tanende mentale gezondheid toch niet ingebeeld? Waren we nu niet allemaal borderliners, autisten, adhd’rs, junkies, narcisten of toch wat suïcidaal? Wel, nu niet meer. Plots waren we klaar om met hele gezinnen en evenveel labels in een klein huis te wonen, te werken en te leren.

De psychologische collateral damage van dit covid19-verhaal is gigantisch.

Hoe te leven als alle spontaniteit is verdreven? In haar wekelijkse zomercolumn buigt Chris Van Camp zich over deze vraag, en houdt ze week na week goedbedoelde opgedrongen idealen tegen het licht.