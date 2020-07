Uitvinder ‘dodenstraal’ nam Tindemans bij de neus

In het kort

Een dodelijke straal die anti-materie kon opwekken en tot op meer dan 16 kilometer afstand om het even welk doelwit kon verpulveren. Dat was de fabelachtige uitvinding die de Italiaanse oplichter Rolando Pelizza in de jaren 70 aan de man wou brengen. Raar maar waar: de Amerikaanse, Italiaanse én Belgische regering waren serieus geïnteresseerd in dit ‘ultieme massavernietigingswapen’, dat nochtans niet zou misstaan in een stripverhaal of een boek van Dan Brown.

Een “lachwekkende oplichterij”, zo werd het genoemd door een Vlaamse krant in 1984, toen de zaak via de Italiaanse media aan het licht was gekomen. Er was wel wat meer aan de hand. Talrijke Belgen werden bij de oplichtingszaak betrokken, onder wie diverse ministers, verschillende generaals en een bekende persmagnaat. Het project werd besproken tot op het hoogste niveau van de regering-Tindemans II.

Journalist Georges Timmerman verzamelde 45 jaar lang persknipsels, rapporten, nota’s, processen-verbaal en andere documenten. Hij duikt in zijn archief en serveert vergeten, verwaarloosde, verloren én nieuwe verhalen, zonder directe aanleiding en zonder link met de actualiteit. Noem het een vorm van journalistieke archeologie, een genre dat zich situeert in het niemandsland tussen berichtgeving en geschiedschrijving.