N-VA probeert DS-cartoonist Lectrr te beschadigen

In het kort

Via social media valt N-VA huiscartoonist Lectrr van De Standaard aan. Een partijmedewerker, maar ook kopstuk Theo Francken beticht hem van plagiaat. ‘Ze gaan zover om cartoons te verknippen om ze toch maar in hun frame te laten passen’, zegt Lectrr. ‘Gelijkaardige beschadigingscampagnes zie je wel vaker in het buitenland. Ik maak me zorgen.’