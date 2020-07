Woonzorgcentra waren enkel op papier klaar voor coronacrisis

In het kort

Te weinig maskers. Te weinig personeel. Te weinig knowhow. Terwijl de kapitaalmarkten honderden miljoenen euro uit onze woonzorgcentra zogen, ontbrak de politieke wil om er te investeren in levensreddende infectiepreventie.

Zorgverstrekkers, verpleegkundigen, directies van woonzorgcentra, … allemaal beschrijven ze hetzelfde gevoel: ze stonden vooraan in de strijd tegen het coronavirus, maar ze moesten vechten zonder wapens.

‘Het laagje vernis is er wel: iedereen netjes in dezelfde kledij en af en toe een doos pralines voor de bewoners of het personeel, maar tegelijk wordt achter de schermen bespaard op alles wat denkbaar is.’