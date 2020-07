BeterNaCorona sessie met Els Hertogen & Jan Orbie

Is de coronacrisis het onomstotelijke bewijs dat we niet zonder internationale samenwerking en mondiaal bestuur kunnen? Of onderlijnt de crisis net dat elk land voor zichzelf zal en moet zorgen en dat internationale solidariteit een lege slogan is als het erop aan komt? Een gesprek met Els Hertogen (directeur 11.11.11) en Jan Orbie (Centrum voor EU studies aan de UGent).

