Subsidies voor woonzorgcentra spekten portefeuilles van rijkste Belgen

In het kort

Wie verdient aan ouderenzorg? En heeft de commercialisering er mee voor gezorgd dat het coronavirus zo lelijk huis kon houden in onze woonzorgcentra?

Eén zaak staat als een paal boven water: de voorbije twee decennia heeft een aantal mensen héél veel geld verdiend in de sector. Geld dat was bedoeld om de zorg te verbeteren, maar dat werd afgeleid naar aandelen- en andere portefeuilles.

In 2019 betaalde vzw Gildentuin, de vzw die het gelijknamig woonzorgcentrum in Londerzeel uitbaat, aan de eigenaar van het gebouw maandelijks net geen 745 euro huur voor een kamertje van 22 m² groot. En dat is niet het enige voorbeeld.

Apache kon interne financiële documenten inkijken. Die tonen dat miljoenen euro’s aan extreem hoge huurgelden werden doorgesluisd.

Dit is het eerste deel van een driedelige reeks waarin Apache beschrijft hoe corona de verwoestende effecten van het casinokapitalisme in de ouderenzorg ongenadig blootlegde.