De rechter die zijn toga ruilde voor een geel hesje

In het kort

Gewezen magistraat Walter De Smedt haalt in zijn memoires hard uit naar Justitie: België is van een rechtsstaat over een politiestaat naar een schurkenstaat geëvolueerd. De publicist en magistraat op rust schetst in een polemisch insider-relaas een schrijnend beeld van de Belgische justitie en houdt een urgent pleidooi voor het herstel van onze rechtsstaat. Over de justitiehervorming van Koen Geens is hij helemaal niet te spreken.