Vragen bij Antwerpse samenwerking met Braziliaanse haven

Artikels in het Apache-dossier "Superhaven of haven van angst?" (4)

De Antwerpse haven werkt samen met de controversiële Braziliaanse haven van Açu. Via dochterbedrijf Port of Antwerp International investeerde de Antwerpse haven in totaal al 20 miljoen dollar in het bedrijf dat de Braziliaanse haven beheert. Porto do Açu, de eerste private haven van Brazilië heeft nochtans een zeer omstreden geschiedenis.