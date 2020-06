Einde aan massatoerisme, Chinese DNA-collectie, en Black Lives Matter

De toeristische industrie krijgt ferme klappen, kan ze tijdig het tij keren? Wat is China van plan met DNA-materiaal van miljoenen mannen en jongens? Op hoeveel steun kan Black Lives Matter rekenen in de VS? Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

Alle artikels zijn via de links gratis te lezen, tenzij anders aangegeven.

Een leeg San Marcoplein in Venetië, geen rij voor het Van Goghmuseum in Amsterdam, geen kiekjes van de Eiffeltoren, geen toestroom voor Manneken Pis… Tijdens de lockdown zakte het massatoerisme als een pudding ineen. Symbool van dat diepe dal zijn de giganteske cruiseschepen die – soms geteisterd door een uitbraak van corona aan boord – ‘van pier naar pol’ moesten varen, op zoek naar een haven waar ze wel mochten aanmeren. De nu zo geplaagde cruisesector was voor de coronacrisis ook al het symbool van de schadelijke effecten van het zo welig tierende massatoerisme, merkt The Guardian fijntjes op. Tegelijk zijn heel wat steden, regio’s en landen heel erg of zelfs compleet afhankelijk geworden van datzelfde toerisme.

Zullen deze drijvende gevaarten na de crisis opnieuw op gezette tijdstippen massa’s opvarenden over veel te kleine haventjes uitbraken? Of zal de hele toerisme-industrie zichzelf (moeten) heruitvinden? En hoe?

Camera’s met gezichtsherkenningstechnologie, mobiele apps en andere snufjes zijn niet voldoende voor de Chinese overheid. Sinds 2017 legt ze namelijk een nationale databank aan van DNA-stalen van mannen en jongens in het hele, uitgestrekte land, schrijft The New York Times. Het doel: een genetische kaart maken van de mannelijke bevolking. De Chinese overheid kan rekenen op speciaal hiervoor ontwikkelde testkits van het Amerikaanse bedrijf Thermo Fisher. Mensenrechtenactivisten vrezen dat het mogelijk wordt om een volledige familie te traceren (en te straffen) voor de acties van één persoon. De DNA-stalen worden ook in scholen verzameld.

Weigeren is geen optie, want anders kom je op een zwarte lijst terecht. De reden waarom enkel mannen DNA moeten afgeven is simpel: ze begaan statistisch gezien meer misdaden.

Terwijl president Donald Trump en andere Republikeinen, maar ook (extreem)rechtse media de Black Lives Matter-protesten proberen te demoniseren door enkel op het geweld te focussen, of trachten te minimaliseren door ze weg te zetten als het initiatief van een kleine minderheid, groeit de steun voor de beweging bij de bevolking. Een ruime meerderheid geeft aan de beweging te steunen, en zelfs bij Republikeinse kiezers is een nipte meerderheid voorstander, tonen recente opiniepeilingen. Een opmerkelijke verschuiving in vergelijkingen met vorige, gelijkaardige protesten, schrijft The New Republic. Het besef lijkt te groeien dat er wel degelijk een probleem is met systemisch racisme, bij politie, maar evenzeer in de rest van de samenleving.

Het is natuurlijk niet omdat voormalig Republikeins presidentskandidaat Mitt Romney ‘Black Lives Matter’ tweet, dat de problemen van de baan zijn. Maar nu de geesten steeds rijper worden, wordt een fundamentele hervorming van bijvoorbeeld de politie misschien wel realistischer.

De burgeroorlog lijkt gewonnen, en toch wankelt de stoel van Syrisch dictator Bashar Assad. Onder meer de Druzische gemeenschap – die zich grotendeels afzijdig hield tijdens de burgeroorlog – komt in opstand tegen Assad. De economische crisis snijdt diep, en nieuwe Amerikaanse sancties zouden wel eens de druppel kunnen zijn. Assad mag internationaal dan wel geboekstaafd staan als overwinnaar van de langdurige oorlog, die strijd ging wel ten koste van zowat alles wat het land voor de Arabische Lente enigszins samenhield. Ook de eigen Assad-clan, andere leden van het regime en tot nog toe loyale zakenmannen roeren zich. NRC Handelsblad publiceert getuigenissen van Syriërs over de economische wanhoop die er heerst.

De elite die het land leegplundert, moet het ontgelden, net als de Amerikanen. De vrees is dat de sancties in eerste instantie de maffieuze praktijken van het regime enkel zullen versterken. Maar wordt dit zo toch een kantelpunt?

Net als in België, kampt ook Nederland al enkele jaren met terugkerende droogte. De Nederlandse regering probeert met een ‘leidingwaterbelasting’ Nederlanders spaarzamer te doen omgaan met kostbaar drinkwater. Follow The Money brengt in herinnering dat deze maatregel echter niet geldt voor industriële grootverbruikers. De belasting wordt enkel geïnd wanneer je minder dan 300 kubieke meter water verbruikt. Een gemiddeld huishouden betaalt de belasting dus meestal wel – tenzij je een groot privézwembad vult, maar bijvoorbeeld chemiebedrijven ontsnappen aan de taks. Ter illustratie: staalproducent Tata Steel betaalt op een jaarlijks verbruik van 33,9 miljoen kubieke meter water slechts 100 euro leidingwaterbelasting.

De discussie is opnieuw geopend, maar een poging in 2013/14 om deze scheeftrekking aan te pakken, strandde op de tegenstand van de industrie. Maakt de droogte een aanpassing onvermijdelijk?