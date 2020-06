ING Bank vervolgd voor belastingfraude en witwassen

In het kort

Het parket van Bergen vraagt de doorverwijzing van ING Bank naar de correctionele rechtbank voor fiscale fraude en het witwassen van 19,7 miljoen euro. De bank zou de bekende regisseur en zakenman Franco Dragone “doelbewust hebben geholpen om zijn fiscale verplichtingen te ontlopen”.

Parallel vraagt het Parket van Bergen ook de correctionele doorverwijzing van Franco Dragone en Luc Joris voor corruptie. Dragone zou Joris, als toenmalig bestuurder van de Waalse participatiemaatschappij SRIW onder meer een vlucht Parijs-Hong Kong en een paar nachten in een vijfsterrenhotel in Macao hebben aangeboden, in de hoop zo een lening van 2 miljoen euro bij de SRIW vast te krijgen. Met succes.

In Vlaanderen is Joris vooral bekend als intimus van supperlobbyist Koen Blijweert én als één van de opgemerkte aanwezigen op het fameuze verjaardagsfeestje dat Erik Van der Paal gaf in ’t Fornuis, waar onder meer ook Bart De Wever, Jean-Claude Fontinoy, Stéphane Moreau, Geert Versnick en Alain Mathot aanwezig waren.