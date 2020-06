Optima gebruikte Land Invest bij misleiding Nationale Bank

In het kort

Documenten tonen hoe het Luikse pensioenfonds Ogeo Fund van toenmalig topman Stéphane Moreau meestapte in een financiële operatie, bedoeld om de Nationale Bank om de tuin te leiden. 4,4 miljoen euro afkomstig van Ogeo Fund passeerde via Optima Bank en belandde finaal bij Land Invest Group, een filiaal van Ogeo Fund.

Via een goed verborgen omweg miljoenen lenen aan een bank om er vervolgens een veelvoud opnieuw uit te halen via leningen aan het eigen vastgoedfiliaal Land Invest Group en aanverwanten. Dat is wat het Luikse pensioenfonds Ogeo Fund van de omstreden voormalige Nethys-topman Stéphane Moreau in 2014 deed.