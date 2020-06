Met Francis Alÿs stuurt Vlaanderen opnieuw topkunstenaar naar Venetië

In het kort

Met Francis Alÿs vaardigt Vlaanderen opnieuw een gevestigde waarde af naar de kunstbiënnale van 2022 in Venetië. Een gloednieuwe selectieprocedure moest nochtans voor nieuw bloed zorgen. Het Vlaamse departement Cultuur geeft toe dat de “verhoopte vernieuwing” er niet is gekomen. Na Berlinde De Bruyckere in 2013 en Dirk Braeckman in 2017, kiest Vlaanderen opnieuw voor een solo van een gevestigde kunstenaar.