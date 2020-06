Tien valse cheques en een mooie vrouw

In het kort

De affaire Feluy was meer dan een half geslaagde oplichting. De affaire toonde ook aan dat de georganiseerde misdaad was doorgedrongen tot in de directe omgeving van PS-minister Guy Mathot. De waarschuwing werd genegeerd.

Tien jaar later bleek dat de georganiseerde criminaliteit diep was geïnfiltreerd in de kabinet van PS-minister Alain Van der Biest, de opvolger van Mathot. Dit resulteerde in de moord op PS-peetvader André Cools.

Journalist en mede-oprichter van Apache Georges Timmerman verzamelde 45 jaar lang persknipsels, rapporten, nota’s, processen-verbaal en andere documenten. Hij duikt in zijn archief en serveert vergeten, verwaarloosde, verloren én nieuwe verhalen, zonder directe aanleiding en zonder link met de actualiteit. Noem het een vorm van journalistieke archeologie, een genre dat zich situeert in het niemandsland tussen berichtgeving en geschiedschrijving