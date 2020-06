Regionale luchthavens aan de subsidieslurf

In het kort

Vlaams klimaatminister Lydia Peeters (Open Vld) slaat mea culpa voor een vliegtuigreis van nog geen 50 kilometer tussen Brussel en Antwerpen. De heisa over een misplaatste pr-stunt voor een bevriende ondernemer doet ook de discussie over de regionale luchthavens oplaaien. In wiens belang stopt de overheid jaarlijks miljoenen in de luchthavens van Oostende en Deurne?