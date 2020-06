Lucratieve financiële constructie achter Geelse woonzorgtoren

In het kort

Terwijl corona een loodzware dodentol eiste in woonzorgcentra, opende in Geel de eerste ‘Vlaamse woonzorgtoren’ de deuren. Volgens de initiatiefnemers is het een schoolvoorbeeld van hoe ouderenzorg in Vlaanderen anders en beter kan. Maar net zo goed toont het verhaal achter de hele constructie van de site “Klein Veldekens” hoe het beleid in Vlaanderen ouderenzorg in de gretige klauwen van de kapitaalmarkten dreef.

Een reconstructie van de structuren, de verkoop en de financiers achter het project leert hoe in Vlaanderen geld als slijk kan worden verdiend met de laatste levensjaren van bejaarden als inzet.