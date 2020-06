Correctionele rechtbank moet zich uitspreken over Fornuisgate

De Antwerpse raadkamer besliste vandaag (11/06) om de klacht die projectontwikkelaar Erik Van der Paal indiende tegen Apache, na publicatie van de reeks ‘De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever’, door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Het openbaar ministerie had de niet-doorverwijzing gevraagd, maar de raadkamer wil het geschil toch ten gronde voorleggen aan de rechtbank.

Projectontwikkelaar Erik Van der Paal is van oordeel dat zijn privacy werd geschaad door de beelden die Apache draaide aan sterrenrestaurant ’t Fornuis. Op die beelden is te zien hoe de voormalige sterke man van projectontwikkelaar Land Invest Group zowat het volledige (toenmalige) Antwerpse schepencollege op z’n verjaardagsfeestje in het sterrenrestaurant ontving.

Privacy

Dat Antwerpse schepencollege had Land Invest Group aan zeer omstreden bouwvergunningen geholpen. Onder meer voor de bouw van de Lins Tower op de Tunnelplaats. De ontwikkelaar werd toen door het kabinet van toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) expliciet gevraagd om hoogbouw neer te zetten op de Tunnelplaats, tegen de eigen bouwvoorschriften in.

Niet enkel het Antwerpse college was overigens te gast in ’t Fornuis. De beelden maakten ook de verwevenheid met de Luikse PS duidelijk. Onder meer Alain Mathot en Stéphane Moreau waren aanwezig, net als Jean-Claude Fontinoy, de eeuwige rechterhand van huidig EU-commissaris Didier Reynders (MR).

In dossier Land Invest Gate, dat later verscheen, worden de excessen in de schoot van Land Invest Group en de politieke verwevenheid nog verder bloot gelegd. Intussen werd de volledige boekhouding van Land Invest Group door het gerecht in beslag genomen.

Privé-detectives

De publicatie van vooral het filmpje over ‘Fornuisgate’ beroerde indertijd de politieke wereld. Bart De Wever zette alle zeilen bij en betichtte Apache van riooljournalistiek. Kort daarna diende Erik Van Der Paal een klacht met burgerlijke partijstelling in, rechtstreeks bij de onderzoeksrechter.

Van der Paal, die nota bene 60.000 euro betaalde aan privé-detectives om journalisten van Apache te laten schaduwen, is van oordeel dat zijn privacy werd geschaad. Hij geeft aan geen publiek figuur te zijn.

Na uitvoerig onderzoek van de klacht besliste het openbaar ministerie om geen doorverwijzing naar de correctionele rechtbank te vragen. De raadkamer volgt het openbaar ministerie echter niet. Het wil de zaak, die in essentie draait om een afweging tussen het journalistieke, maatschappelijke belang enerzijds en het recht op privacy anderzijds, voorleggen aan de rechter.

De klacht van Van der Paal kadert in een intussen lange reeks rechtszaken die werden ingediend of waarmee werd gedreigd tegen Apache. Die leidden onder meer tot herhaalde waarschuwingen vanuit de Raad van Europa over het ‘chillen’ van journalisten en de persvrijheid die daardoor in het geding is.

Apache heeft er alleszins het volste vertrouwen in dat ook deze zaak een positieve afloop zal kennen voor de correctionele rechtbank.