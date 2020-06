Nieuwe verkiezingen: ‘open miserie’ die niks zal veranderen?

In het kort

Meer dan een jaar lang hielden de partijen hun kaarten tegen de borst, maar nu moeten de laatste verborgen troeven uit de mouwen komen. Wat wordt het? Solo slim of open miserie?

Komt er een paars-gele regering met PS en N-VA? Is Vivaldi écht dood? Of komen er nieuwe verkiezingen? Wat zullen die dan veranderen? Een regering met een Vlaamse meerderheid is dan waarschijnlijk onmogelijk.