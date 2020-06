Hoe de haven van Antwerpen in Brazilië aanbelandde

In het kort

In drie delen vertellen Apache en Médor het verhaal van Porto do Açu, de eerste volledig private Braziliaanse haven, en de samenwerking met de haven van Antwerpen. Via een dochterbedrijf investeerde het Antwerpse Havenbedrijf 20 miljoen dollar in deze controversiële haven.

De Braziliaanse haven sleept een woelig verleden mee van gedwongen uitzettingen, omkoping en corruptie, kelderende visserij, en loze beloftes over nieuwe banen.

In dit tweede deel: hoe de haven van Antwerpen als investeerder op de proppen kwam, en Belgische en Nederlandse baggerbedrijven lokale vissers in de problemen brengen.