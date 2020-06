Antwerpse haven werkt samen met controversiële Braziliaanse haven

In het kort

In drie delen vertellen Apache en Médor het verhaal van Porto do Açu, de eerste volledig private Braziliaanse haven. Via een dochterbedrijf investeerde ook het Antwerpse Havenbedrijf in deze controversiële haven: 20 miljoen dollar, tussen 2017 en 2019. Het doel: de handel versterken met Brazilië en zijn rijke natuurlijke hulpbronnen.

Achter deze samenwerking schuilt echter een sombere opsomming van schandalen: gedwongen uitzettingen, omkoping en corruptie, kelderende visserij, en loze beloftes over nieuwe banen.

In het eerste deel: hoe de megalomane droom van de voor omkoping veroordeelde Braziliaanse miljardair Eike Batista het lot bezegelde van tientallen landbouwfamilies.