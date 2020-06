Politiegeweld, evangelische invloed, en deplorabele vluchtelingenkampen

De macht van Amerikaanse politievakbonden maakt hervormingen moeilijk. De situatie in Griekse vluchtelingenkampen is erbarmelijk. Evangelische christenen proberen Trump in het Witte Huis te houden. Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

Alle artikels zijn gratis te lezen, tenzij anders aangegeven.

De Verenigde Staten staan in rep en roer na de dood van George Floyd door politiegeweld. Tijdens de protesten werden al verscheidene nieuwe gewelddaden gedocumenteerd. Volgens Buzzfeed is er één belangrijke reden voor het zich steeds herhalende, soms dodelijke politiegeweld: het feit dat machtige politievakbonden hervormingen tegenhouden om deze uitwassen aan te pakken. De nieuwssite schrijft dat deze vakbonden steeds verder naar rechts zijn opgeschoven, en soms zelfs ‘warrior training’ aanbieden.

De vakbonden zijn er niet enkel in geslaagd om goede loonvoorwaarden te onderhandelen, maar ook om agenten zo goed te beschermen dat ze nauwelijks ter verantwoording geroepen kunnen worden, wat straffeloosheid in de hand werkt.

Onderzoekscollectief AthensLive volgt de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen al sinds 2015 op de voet. In een nieuwe documentaire tonen ze de vaak erbarmelijke leefomstandigheden, en het belang om vluchtelingen en migranten een stem te geven in het debat. Zeer relevant, nu de nieuwe Griekse regering begonnen is om vluchtelingen en subsidiair beschermden uit hun woningen te zetten.

Donald Trump en vele aanhangers waren grote fan van het malariamiddel hydroxychloroquine als remedie tegen Covid-19. Maar plots publiceerde het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift The Lancet een studie die hydroxychloroquine naar de vuilbak verwees. Op basis van de studie besliste de WHO om hun testprogramma stop te zetten. Al snel plaatsen onderzoekers vragen bij de baanbrekende studie. The Guardian onthulde dat Surgisphere, het bedrijf achter de studie, nauwelijks ervaring had met dergelijke studies, en het bovendien de toegang tot de ruwe data weigerde.

The Lancet zag zich uiteindelijk genoodzaakt om de studie terug te trekken. De WHO zet inmiddels het testprogramma verder.

Een mens zou het haast vergeten, maar eind dit jaar verkiezen de Amerikanen een nieuwe president. Het wordt een strijd der oude knarren. Donald Trump krijgt voormalig vice-president Joe Biden tegenover zich. Om die strijd in zijn voordeel te beslechten, kan Trump rekenen op een invloedrijke groep evangelische christenen, schrijft The Intercept. ‘United in Purpose’ probeert al sinds 2016 de evangelische steun voor Trump aan te wakkeren, en mikt dit jaar specifiek op religieuze Latino’s en zwarte Amerikanen.

UIP zegt daarbij te kunnen rekenen op ‘data partners’ om mensen via onder meer Facebook gericht te kunnen bereiken.

Nederland bloeit. Amsterdam trekt toeristen en expats aan bij bosjes. De haven van Rotterdam floreert, en in Eindhoven ontpopt zich tot hightechcluster. Terwijl enkele kernregio’s kapitaal, kennis, welvaart aantrekken en creëren, en nauw verbonden zijn met de rest van de wereld, broeit er iets in de uithoeken van het land, schrijft De Groene Amsterdammer. Jonge mensen vluchten uit dorpen en steden weg om hun geluk te beproeven in één van die meer aantrekkelijke regio’s. De rand van Nederland krimpt ineen, en hinkt economisch achterop.

De mensen die er achterblijven, maar ook de beleidsmakers in die krimpende dorpen, voelen zich in de steek gelaten. Hoe lang kan dat blijven duren?