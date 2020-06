Voedselbossen: de landbouw van de toekomst?

In het kort

Als we voorstanders mogen geloven kan het voedselbos ons het hele jaar door voorzien van een divers pallet aan voedsel, geproduceerd zonder landbouwgif of kunstmest. Dat terwijl de biodiversiteit er vergelijkbaar zou zijn met die van een natuurgebied, de bomen er CO 2 opslaan en het systeem als geheel weerbaar is tegen klimaatverandering. Mogelijk zelfs met hogere opbrengsten dan we tot op heden uit de gangbare monocultuur putten.

Te mooi om waar te zijn? Of produceren we straks werkelijk ons voedsel in paradijselijke bossen? Samen met experts nemen we de claims onder de loep en gaan we op zoek naar de potentie van het voedselbos.