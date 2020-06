Striperfgoedbeleid, what’s in a name?

In het kort

Je zou het misschien niet zeggen, zo op het eerste gezicht. Maar strips zijn een fascinerend fenomeen: een bastaardkind, als het ware, tussen de stoelen gevallen van de beeldende kunsten (want uitgesproken grafisch) en de literatuur (want ook gebruikmakend van geschreven taal).

Vaak verguisd, wegens de inhoud (“kinderlijk”, “tijdverlies” of zelfs “gevaarlijk/onzedig voor de jeugd”), de hoge verkoopcijfers van een handjevol titels (massaproductie dus, wat het per definitie verdacht maakt), enzovoort. De lijst van stereotiepe vooroordelen is lang. Maar wat blijkt nu, aan het begin van de jaren 20 van de eenentwintigste eeuw? Striperfgoed is hot. Erg hot zelfs.