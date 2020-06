Een Amerikaanse elegie

In het kort

Het protest tegen de dood van de 46-jarige Amerikaan George Floyd heeft te maken met een samenleving waarin burgers verplicht worden, vervalste munten te gebruiken om te overleven als een samenleving doordrongen met gratuit politiegeweld.

Het verhaal is van schrijnende symboliek en illustreert de these die sociologen nu al 30 jaar beargumenteren: een land zonder sociaal vangnet duwt mensen letterlijk richting de informele – en desnoods illegale — economie.

Ondertussen regent het op sociale media historische vergelijkingen. Welk jaar biedt een waardig precedent voor de huidige situatie: 1965, 1968 of 1992? Of kijken we beter naar 1989?