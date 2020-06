Anti-corruptiebeleid binnen Antwerps anti-drugsteam ‘on hold’ gezet

In het kort

Het integriteits- en anti-corruptiebeleid binnen het Antwerpse Kali-team, dat de drugsoorlog in Antwerpen moet aanpakken, werd in maart 2019 quasi geruisloos ‘on hold’ gezet. Dat blijkt uit het wetenschappelijk evaluatierapport van het Stroomplan, dat Apache kon inkijken.

De interne controle op corruptie en integriteit binnen het Kali-team stopzetten, is onverantwoord volgens criminoloog Cyrille Fijnaut. Door de opschorting van de ontwikkeling van dergelijk beleid, “geef je je lot in handen van zij die het meest gewelddadig opereren in de haven”, stelt Fijnaut. “Je zegt eigenlijk: ‘Kom maar binnen met die cocaïne’.”

Tot voor kort kregen pers en publiek enkel toegang tot een samenvatting van het evaluatierapport. Apache deed tweemaal beroep op de wet op openbaarheid van bestuur, en kon het tweedelige rapport uiteindelijk wel inkijken. Een deel van de documenten bleef wel onleesbaar.