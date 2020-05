Hitte en grote droogte: als de straalstroom stilvalt

In het kort

We kunnen genieten van een mooi zomers verlengd weekend. Terwijl in het hele land de barbecues aangaan, drogen akkers genadeloos verder uit. Het grondwater zakt steeds dieper weg. Op sommige plaatsen wordt het kraantjeswater gerantsoeneerd en in het hele land geldt code oranje voor brandgevaar.

De droogte die intussen al lange tijd aanhoudt en deze keer ook opvallend vroeg op het jaar komt, hebben we te danken aan de ‘meanderende straalstroom’. Door te treuzelen zet de straalstroom het weer als het ware op slot. In wetenschappelijke publicaties wordt dat toenemende gemeander van de straalstroom steeds nadrukkelijker in verband gebracht met de klimaatopwarming.