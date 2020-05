‘We zijn te snel tevreden over wat we weten’

In het kort

‘De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat onze wereld een schrijnend gebrek aan accurate informatie heeft.’ Antropoloog en sociolinguïst Jan Blommaert reflecteert over hoe de coronacrisis de berichtgeving (niet) heeft beïnvloed en praat daarbij over digitalisering, massamedia en welke rol experten en de wetenschap daarin spelen.

Met betrekking tot de evolutie van journalistiek weidt de antropoloog uit naar de invloed van politiek. Hij praat over een symbiose tussen journalistiek en politici die de afgelopen jaren een versnelling kende door de mediaconcentratie tussen en binnen de monopoliegroepen.

“Een zeer kleine groep aan mensen bepaalt ons publieke communicatiekader”, besluit Jan Blommaert. Waarom zijn we dan zo snel tevreden over hetgeen we weten?