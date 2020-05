Coronacrisis hakt in op fondsenwerving goede doelen

In het kort

De coronacrisis hakt er diep in bij humanitaire organisaties en ngo’s die fondsen werven bij particulieren. De lockdown legde enkele grote campagnes fysiek stil en onlinecampagnes compenseren de daling van die giften onvoldoende. Ze ervaren ook minder media-aandacht voor de situatie buiten de Belgische bubbel.

Organisaties als Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) en het Rode Kruis moeten op zoek naar creatieve oplossingen, of zullen zelfs moeten besparen op hun werking.

De nood is in ontwikkelingslanden nochtans hoog. “Er zijn niet alleen directe medische noden voor de directe slachtoffers, maar we moeten ook aandacht hebben voor indirecte slachtoffers.”