Wanneer bosbeheer botst met natuurdoelen

In het kort

Minstens 4.000 hectare extra bos tegen 2024. Dat belooft milieuminister Zuhal Demir (N-VA) in een ambitieus nieuw plan. Maar wat met de kap van bomen? Om andere natuurdoelstellingen te bereiken, moeten regelmatig bomen sneuvelen. Met fel protest tot gevolg.

De plannen van Demir zijn goed nieuws, want Vlaanderen snakt al decennialang naar extra bos. Voor het eerst sinds 1997 worden de herhaalde beloftes omgezet in een concreet plan om effectief aan bosuitbreiding te doen.

Bosuitbreiding is echter niet de enige zorg. Ook het behoud van onze bestaande bossen en bomen is van belang, zeker nu burgers en burgerbewegingen zich steeds meer verzetten tegen de kap van bomen. Bosbehoud en natuurbescherming lijken elkaar daar opvallend genoeg regelmatig in de weg te staan.