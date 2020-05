De klauwen van Big Tech, te veel schulden, en gehackte groenten

Hoe probeert Big Tech munt te slaan uit de coronacrisis? Wat doen we met alle schulden die regeringen maken om de economie boven water te houden? En wat als een boerderij gehackt wordt? Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

Alle artikels zijn gratis te lezen, tenzij anders aangegeven.

‘Never let a crisis go to waste.’ De boutade is versleten, grijsgedraaid en een beetje afgezaagd. Journaliste Naomi Klein herinnert ons er op The Intercept aan dat ze daarom niet minder waar is. Klein beschreef eerder al hoe grote bedrijven profiteren van economische en andere crisissen om overheden uit te kleden. Ze lanceerde daarvoor de term ‘rampenkapitalisme’. Hetzelfde lijkt ons nu te wachten te staan. Grote en kleinere technologiebedrijven proberen van de coronacrisis gebruik te maken om hun producten en diensten te slijten aan Amerikaanse overheden, om zo onmisbaar te worden in het post-coronatijdperk.

Voor de crisis werden apps en gadgets gesleten onder het mom van ‘gebruiksgemak’, nu krijgen we te horen dat enkel technologie onze wereld bestand kan maken, en ons kan beschermen tegen de pandemie. Klein waarschuwt voor een ‘high-tech’ dystopie waarin de overheid en Big Tech versmelten tot een gevaarlijke Leviathan.

In 2008 kregen we te maken met een schuldencrisis – van private en later publieke aard – die tot een ongeziene economische crisis leidde. De oorsprong van de huidige crisis ligt natuurlijk bij een pandemie, maar de aanpak ervan zorgt voor grote effecten op de wereldwijde economie. Ook nu speelt ‘schuld’ een belangrijke rol, schrijft De Groene Amsterdammer. Om de economie boven water te houden zijn kredietlijnen van levensbelang. De publieke, maar vooral de private schuldenberg groeide ook na 2008 exponentieel, en daar lijkt de voorbije en komende tijd niet echt verandering in te komen. Die schuld zal ook afbetaald moeten worden, maar hoe?

Al hoeft die terugbetaling misschien ook helemaal niet zo nodig. Sommige economen stellen dat de tijd nu echt wel rijp is voor een massale schuldkwijtschelding. Een operatie die niet zonder slag of stoot doorgevoerd zal kunnen worden.

Wereldwijd experimenteren universiteiten en bedrijven met geautomatiseerde landbouw. Bij een proefproject nabij Londen komt geen mens meer in de buurt van het land om te planten of te oogsten. Grootschalige toepassing van die technologie is nog niet voor morgen, maar GPS-trackers en andere snufjes zijn al een tijdje goed ingeburgerd in de (industriële) landbouw. ‘Precisielandbouw’ in vaktermen. De landbouw van de toekomst dus. Onder de motorkap schuilen echter heel wat gevaren en zwakke schakels, merkt technologiemagazine Logic op.

Informaticasystemen kunnen gehackt worden, wat in dit geval niet enkel gevolgen kan hebben voor de oogst van één landbouwer, maar voor het gehele systeem van voedselvoorziening.

Uit de manier waarop verschillende landen in Sub-Saharaans Afrika de corona-pandemie aanpakken, kunnen veel Westerse landen leerrijke lessen trekken. Landen als Rwanda, Oeganda en Zuid-Soedan worden getroffen door het virus, maar op veel minder grote schaal. Daar zit hun snelle ingrijpen en doeltreffende aanpak voor iets tussen, schrijft The New Yorker. Die aanpak bestaat onder meer uit zeer strikt contactonderzoek én isolatie, maar ook uitgebreid testen. De ervaring met de Ebola-uitbraak in 2018 heeft regeringen én de bevolking in deze regio zeer bewust gemaakt van de potentiële impact van een dodelijk virus.

De structuren die in die gezondheidscrisis op poten werden gezet, komen die landen nu goed van pas. Dat wil echter niet zeggen dat de situatie er helemaal rooskleurig uitziet.

De Duitse cementgigant Heidelberg, de tweede grootste speler in die sector, baat via een Israëlisch dochterbedrijf een steengroeve uit op bezet Palestijns gebied. Het bedrijf is niet de enige multinational die actief is op door Israël bezet gebied. Begin dit jaar publiceerde de VN een lijst met Israëlische en internationale bedrijven als Airbnb en Motorola die in bezet gebied opereren, en dus mogelijk bijdragen aan schendingen van de internationale wetgeving, schrijft MO* Magazine. Cementgigant Heidelberg ontbreekt echter op die lijst. Terwijl het nochtans bijdraagt aan het in stand houden en uitbreiden van illegale kolonies op de Westelijke Jordaanoever.

Terwijl Heidelberg een steengroeve uitbaat, wil uitbreiden op bezet gebied én kan genieten van belastingvoordelen, krijgen Palestijnse bedrijven geen vergunningen om hetzelfde te doen in ‘Zone C’ van het gebied.