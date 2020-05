In het kort

Marc Moens, erevoorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, roept op alle hoogrisicocontacten van besmette covid-patiënten te testen. “Veertien dagen quarantaine zonder bewijs van besmetting is geen goede manier van werken”, klinkt het. Maar er blijven problemen met het beschikbare testmateriaal en er is te weinig vertrouwen in de inderhaast opgerichte databank voor contactonderzoek.