De Brusselse bank van de Montoneros

In het kort

Het faillissement van een Brusselse bank in 1976 had van op afstand enorm veel effect op Zuid-Amerika. Het leidde regelrecht naar een vuile oorlog tussen de militaire junta en de guerrillabeweging van de Monteneros in Argentinië, de spectaculaire kidnapping van de gebroeders Born, bankiers van de staat Israël, en de raadselachtige dood van een Argentijnse financier.

Journalist Georges Timmerman verzamelde 45 jaar lang persknipsels, rapporten, nota’s, processen-verbaal en andere documenten. Hij duikt in zijn archief en serveert vergeten, verwaarloosde, verloren én nieuwe verhalen, zonder directe aanleiding en zonder link met de actualiteit. Noem het een vorm van journalistieke archeologie, een genre dat zich situeert in het niemandsland tussen berichtgeving en geschiedschrijving.